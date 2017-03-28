「小燈泡」忌日 媽媽籲媒體報導應適當
2017-03-28 09:40
〔記者謝君臨／台北報導〕司改國是會議第1組今上午召開第3次會議，會中將針對「偵查不公開」議題進行探討，今天同時也是「小燈泡」逝世1週年的忌日，分組委員「小燈泡」媽媽王婉諭、檢察官姚崇略等人，將在會中聯名提案，希望嚴懲違反偵查不公開的司法人員。
上午近9點左右，「小燈泡」媽媽與王昊姑姑一同步入司法院，媒體趨前詢問小燈泡媽媽，「（小燈泡逝世）一週年了有沒有什麼話想說？」、「有沒有想為小燈泡做些什麼？」原低頭不語的王婉諭終於抬起頭來，表示「希望媒體可以進行適當的報導，不要進行不適當的報導。」
針對何謂不當報導，王婉諭則說，「我想倫理委員會的規範已經寫得滿清楚的，但要確實執行這些事情。」隨即上樓參與會議。
王婉諭昨晚也在個人臉書懷念女兒，她寫道，「這些日子，思念成河、度日如年，沒有一天不想念、落淚」，但她希望，小燈泡的離開，「永遠提醒我們，好好珍愛身邊的每一個人，珍惜生命的每一分鐘，而「最根本的教育，更應該邁進」。
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