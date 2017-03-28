曾是徐巧芯戰友的他 勸徐「作善事」、讓讓蔡正元

2017-03-28 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元與馬英九辦公室發言人徐巧芯隔空交火，徐巧芯前晚批蔡正元在學運期間「開車撞人」，蔡正元昨日則反酸徐「沒三小路用」，先前與徐巧芯曾在草協共事的前國民黨青年團執行長李正皓在臉書奉勸徐讓讓他，但李正皓也諷刺地說：「看過消費前輩搏版面的，沒看過消費晚輩刷存在感的。」

李正皓在臉書呼籲徐巧芯「何必對一個三審定讞的既定事實都能拗的人講道理」？而且現在「藍到發紅」和「綠到發黑」的人都支持蔡正元，前者無判斷能力，後者只想看國民黨笑話，這些人都支持蔡正元，「妳打不贏的」。

但李正皓也諷刺地說，蔡正元算起來已經算是「爺」字輩，以前看過看過消費前輩搏版面，卻沒看過「消費晚輩刷存在感」的，奉勸徐巧芯讓讓他，當敬老尊賢。李正皓最後則指出蔡正元的政治生命頂多剩2年，而徐巧芯至少還有20年，蔡正元這2年有很多事情需要煩惱，雖然徐巧芯有時間跟他對槓，但勸徐還是「做點善事」，留些時間給他交代離開政壇後的事。