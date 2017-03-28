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豬哥亮傳出一度病危 週刊爆：家屬在找塔位
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不甩政府警告 婦聯會照辦活動

2017-03-28  08:45

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會財務問題被政府追的滿頭包，內政部長葉俊榮揚言，再不交出財務流向，不排除解散婦聯會，不過，婦聯會照常辦活動，美國舊金山分會舉辦舊金山分會總幹事交接，前總統馬英九的兩個姐姐都出席這項活動。

《中時電子報》報導，婦聯會在全球有64個分會；舊金山分會今年慶祝成立33週年，主任委員由駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟的夫人謝寶玉擔任；被列為年度盛事的總幹事交接活動是於當地時間25日晚間舉行，新任總幹事是故資深藝人上官亮的女兒陳宗義。

馬英九的大姐馬以南、三姐馬冰如出席活動，並未上台致辭，且與會僑胞互動，馬以南被詢問到有關馬英九陷入官司一事表示，「我一點都不擔心」，她相信司法最終會還馬英九清白。

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  • 不甩政府警告，婦聯會照辦活動。（資料照，記者陳志曲攝）

    不甩政府警告，婦聯會照辦活動。（資料照，記者陳志曲攝）

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