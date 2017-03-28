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駁行政院 中技社董事長潘文炎：沒有稀釋官股

2017-03-28  06:57

〔即時新聞／綜合報導〕行政院討論《財團法人法》草案，打算將可能失控的財團法人納入新的監督機制，其中被點名的「中技社」，更被指政府出資，最後什麼都沒有，不過，中技社董事長潘文炎表示，按當初的出資比例，政府擁有 40%股權，一直到現在並沒有遭到稀釋，且在10席董監當中，分配3董1監，「分配非常合理」，官股沒有吃虧。

潘文炎指出，目前中技社共10席董監事，官股代表有中油董事長陳金德與經濟部次長王美花都是中技社董監。

綜合媒體報導，潘文炎指出，中技社並不是百分之百由政府出資，而在民國48年由23家企業捐贈45萬元成立，包括中油、台電與台糖等國營事業只出資18萬元，占股 40%；直到今日，資產累計到 80億元，至今也沒有稀釋官股比例。

不過，潘文炎表示，中技社轉投資的中鼎工程股權則在數次增資中，遭到稀釋，目前中技社約擁 8%股權。

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  • 中技社董事長潘文炎。（資料照）

    中技社董事長潘文炎。（資料照）

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