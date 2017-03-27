結婚47周年 吳敦義帶老婆吃燉肉飯、散步放閃
2017-03-27 23:33
前副總統吳敦義（左）攜夫人蔡令怡（右）到西門町老牌黃燉肉飯用餐，歡度結婚47周年。（記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義今（27）日與夫人蔡令怡，一同到西門町吃老牌燉肉飯，慶祝結婚47周年，兩人除了吃燉肉飯還共喝1杯木瓜牛奶，花260元結束兩人的結婚周年紀念日。
吳敦義昨晚就在臉書貼上全家福，宣告47周年的婚姻周年紀念日。今日晚間兩人就手牽手逛西門町，共享結婚紀念日大餐，沒想到是吃燉肉飯及木瓜牛奶。吳敦義表示，除了老牌燉肉飯與木瓜牛奶外，知名壽司、餃子館與甜不辣等西門在地老牌小吃，也都是他們夫妻倆會去吃的店，邊說邊和太太蔡令怡一路散步放閃逛電影街。
吳敦義今天依舊行程滿檔，一早還趕到金門跑攤尋求支持，他呼籲國民黨不要灰心喪志，做個更像樣的在野黨，要加強論述，對政府有效監督、有力制衡；他強調，若當選黨主席，將會重建知青黨部、並成立藍天志工團，讓國民黨重新贏回2020的總統大選。
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