新監委上任前 馬提名監委急將黨產條例提釋憲

2017-03-27 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前補提名陳師孟等11人為監委，不過他們還未上任，今天（27日）就傳出現任監委14日已在監察院院會上，通過提出《不當黨產處理條例》的釋憲案。

《上報》引述1名知情人士說法，監察院本月14日院會上，監委認定《不當黨產處理條例》在法條適用執行上有爭議，因此決定由監院提釋憲案，當天無異議通過。

報導指出，監察院長張博雅對釋憲案態度有些遲疑，當下建議下月院會再處理，不料引來監委竊竊私語抱怨，有人直言等到下個月院會，搞不好新的監委們都進來了，到時此案還會過嗎？

監委劉德勳當時則建議，院會只是走程序，既然提釋憲案已經在監院院會通過，就應該直接處理送去司法院。最終除2位監委迴避此案不表意見，其他由前總統馬英九提名的監委有共識，決定將本案提出釋憲。

此案由監委仉桂美、劉德勳主動調查，認定法案有違憲之虞，仉桂美指出，監院執行糾正或彈劾權也無法解決原始問題，因為「這部法本身就違憲」，釋憲才能解決根本問題。另外她也認為，《不當黨產處理條例》違反「無罪推定」原則，而是直接「推定有罪」。