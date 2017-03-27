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吳敦義訪金門談兩岸 「已讀未回」冷衝突

2017-03-27  20:16

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席參選人吳敦義今天在金門指出，總統蔡英文讓「維持現狀」成了空言，讓兩岸關係處於「已讀未回」的冷衝突現狀，並呼籲國民黨不要灰心喪志，做個更像樣的在野黨，要加強論述，對政府有效監督、有力制衡。

吳敦義不忘向一水之隔的中國喊話，中國應該用更寬闊的胸襟對待金門、對待中華民國，維持和平穩定發展不應出言恫嚇。

吳敦義指出，去年到金門發現一項隱憂，當時和太太在金門一家大賣場待了45分鐘，卻發現一個客人都沒有，到現在仍覺得驚訝、遺憾。

他指出，這和蔡英文政府上台，未依循一中各表的九二共識做為兩岸穩定發展基礎有關；蔡英文讓「維持現狀」成了空言，就像海基會有電報發給對岸海協會，海協會有讀不回文，兩岸關係處於如報紙寫的「已讀未回」狀況。

他說，兩岸如果繼續在這種僵持、冷和或冷衝突，雙方都需要檢討；蔡政府如有錦囊妙計可以繞過「一中各表、九二共識」打開僵局很好，不然就應回到1992年和中國經過換文，共同達成共識的一中各表、九二共識才是破解兩岸僵局的辦法。

吳敦義於金城鎮公所7樓舉行的參選黨主席政見說明會中，強調過去對金門的政績，未來要恢復國民黨知識青年黨部、成立藍天志工團，獲立委楊鎮浯、副議長謝東龍、金城鎮長石兆瑉、前縣長李沃士、前立委楊應雄等大力聲援，還有人直接勸進未來參選總統。

吳敦義抵金先往吳氏家廟上香，再轉往金城鎮公所大樓說明參選理念，並接受地方有線電視台訪問後，中午與地方人士餐敘即返台。

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  • 國民黨主席參選人吳敦義（中）前往金門爭取支持，首站至金門吳氏家廟。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席參選人吳敦義（中）前往金門爭取支持，首站至金門吳氏家廟。（記者吳正庭攝）

  • 國民黨主席參選人吳敦義（左3）抵金門說明參選理念，與金門前縣長李沃士（左2）、前立委楊應雄（左4）等人振臂加油。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席參選人吳敦義（左3）抵金門說明參選理念，與金門前縣長李沃士（左2）、前立委楊應雄（左4）等人振臂加油。（記者吳正庭攝）

  • 吳敦義（中）接受媒體訪問時，指蔡政府繞過九二共識，讓兩岸關係陷入冷衝突的現狀。（記者吳正庭攝）

    吳敦義（中）接受媒體訪問時，指蔡政府繞過九二共識，讓兩岸關係陷入冷衝突的現狀。（記者吳正庭攝）

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