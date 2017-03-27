南市議員選舉吹世代交替潮 曾順良交棒兒子
2017-03-27 22:03
〔記者王俊忠／台南報導〕下屆南市議員選舉，部分選區傳出世代交替潮！東區連任四屆的資深市議員曾順良宣布決定交棒給兒子曾信凱，並透過所屬良友會組織為兒子造勢；南區有前市議員周明德也交棒給女兒周麗津代父出征！
無黨籍市議員曾順良在擔任首屆市議員時即成立良友會，從事參與公益、扶助弱勢的愛心志業，因為組織強調公益行善、淡化政治色彩，會員數從起初數百人發展到如今一千多人。曾順良於日前良友會會長交接時宣布交棒給兒子曾信凱。
曾順良表示，因為已連任四屆、年紀漸長，為讓好的問政、服務品質延續下去，決定把棒子交給兒子，希望良友會員與鄉親繼續相挺。曾信凱強調，有絕對信心接續父親為民服務的熱情，保證會做的比父親更好，不會讓會友們失望。
良友會卸任會長吳志祥與新任會長許志成都說，良友會沒有政治色彩，是一群社會各階層不同成就的好朋友組成，大家十五年來感情不變，很難得，請會員們繼續參與公益、協助弱勢。
在本屆議員選舉尋求復出失利的前市議員周明德，也決定不再坐轎，交給女兒周麗津接棒、角逐南區議員民進黨內初選。
此外，現任市議員謝財旺、王峻潭與李文正等人近來都有女兒或兒子代表出面跑攤，因為下屆南市議員選區有整併變數，這些議員的第二代是否真會繼承父業？值得後續觀察。
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