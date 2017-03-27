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中市議會決議 媽祖、白海豚園區不能再追加預算

2017-03-27  20:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會交通地政委員會今天審查觀光局106年第一次追加預算，大安媽祖主題園區3千萬及白海豚生態館興建工程1億元，引起議員們的質疑，認為目前媽祖神像尚未有著落，而白海豚卻沒有白海豚，工程費卻一直追加，最後委員會審查通過，但附帶決議兩館以後不可再追加預算。

觀光局長陳盛山表示，由於兩個園區的進度超前，因此特將107年的本預算移到106年的追加預算中，媽祖園區還是維持原來6億元的預算，而海豚生態園區則是維持5億7千萬的預算，未來海豚生態園區也變更為海洋生態園區，但也會有白海豚、水母及大安在地的生態展示。

觀光局今年編列大安濱海樂園開發興建工程中的大安媽祖園園區主題園區3千萬元及辦理白海豚生態館興建工程1億元2筆追加預算，遭到市議員強烈質疑。

由於市府編列6億元的媽祖基座的預算，謝明源表示，興建基座要6億元，過去有民間單位要募媽祖神像的經費，但至今已仍無著落，而媽祖園區沒有媽祖，只有基座，不是很奇怪，而且基座尚未完成，還要追加3千萬的預算，他很擔心未來是否一直要再追加。

陳世凱則表示，媽祖園區的6億元要有效益，蓋好要增加海線觀光，經費可花，但效益要做出來，不能為前朝而蓋，一旦蓋好，未來要如何，白海豚沒有白海豚，媽祖沒有媽祖，是非常可笑。

陳淑華表示，此案在胡志強時代她就持反對立場，本來是編列6億，是包含媽祖神像，現在神像拿掉，6億預算只有基座，神像在那？

陳淑華表示，傳出澎湖神像要來，到底有沒有疑雲重重，一旦基座蓋好，卻沒有神像，不是很奇怪，而白海豚據了解要改成水母館，但未看到市府提完整的說明，媽祖園區沒有媽祖，白海豚館沒有白海豚，媽祖沒有媽祖？市長林佳龍上任都沒有詳細說明，兩館進度如何，應該同送完整報告。

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  • 中市市議會決議，媽祖園區及白海豚園區不能再追加預算。（記者蘇金鳳攝）

    中市市議會決議，媽祖園區及白海豚園區不能再追加預算。（記者蘇金鳳攝）

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