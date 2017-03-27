彰縣消防局長交接 卸任局長缺席引議論

彰化縣消防局新卸任局長今天交接，由秘書蔡副彬（左）將印信交給新任局長李永福（右），而非卸任的局長蕭嘉政，引發議論。（記者湯世名攝）

2017-03-27 17:46

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局今天舉行新、卸任局長交接布達典禮，包括消防署副署長江濟人等多位重量級人物都蒞臨觀禮，不過交接儀式進行時，卻是由消防局秘書蔡副彬將印信交給新任局長李永福，而非卸任的局長蕭嘉政，引起外界議論。蕭嘉政受訪時表示純粹是「有事」而無法出席，退休後要先放空一陣子，好好的遊山玩水一番。

新任消防局長李永福表示，他將秉持縣長魏明谷「綠能文化、智慧彰化」的施政願景，堅守崗位，帶領消防弟兄，達成全方位消防救災的任務，確保縣民生命財產安全，為打造「風光大縣」，建構最安全的生活環境。

今天在新、卸任局長交接儀式中，由縣府人事處長張正一主持及宣讀布達命令，縣府主計處長魏大木監交，緊接著由消防局秘書蔡副彬將印信交給新任局長李永福，並進行宣誓，由於並非原先預定的卸任局長蕭嘉政交出印信，引起台下來賓議論。

蕭嘉政受訪時表示，他已在上個禮拜五正式退休，當天並已將印信交給新任局長，今天是「有事」而無法出席；他在任9年多，精神緊繃了很久，因此退休後他將先放空一陣子，遊山玩水一番，再來思考未來的動向。

今天同時上任的還有消防局副局長邱聰佳，他從基層做起，救災指揮專業熟稔，前年更曾榮獲消防署頒發鳳凰獎消防楷模。

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