台中「大平霧捷運系統」展開可行性研究

2017-03-27 16:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府力推軌道建設，立委何欣純成功向交通部爭取1千萬元「大平霧捷運系統」可行性研究經費，市長林佳龍今（27）日說，此將加速啟動屯區捷運時代，未來是市區與山海屯環狀捷運路網，希望更能擴及彰投，打造中台灣交通網。

市府106年度編列「台中輕軌捷運系統第2期路網可行性研究」委辦費1千萬元，去年底遭議會刪除，「大平霧捷運系統」規劃經費全無，立委何欣純與市議員何明杰、張玉嬿今年3月初邀交通部、市府官員前往預定路線會勘，要求交通部優先補助。

林佳龍27日在市政會議說，市府將進行捷運藍線下一期規劃，延伸捷運路網至屯區；感謝立委何欣純協助爭取交通部1千萬元補助，辦理「大平霧捷運系統」可行性研究，加速啟動大里、太平及霧峰捷運計畫，讓台中軌道路網更加完整。

他表示，中市需要環狀的軌道運輸，捷運綠線已有清楚規劃，過去用公務預算購地，如能提早開發，將對市政建設很有幫助；捷運藍線部分，市府建議中央先讓市府進行場站土地開發，提高工程費用自償率，降低地方配合款。

林佳龍指出，捷運綠線延伸至彰化及藍線以台灣大道為路廊，未來藍綠線交叉，可以走到市區與山海屯，甚至擴及彰投，打造更四通八達的中台灣交通網。

交通局表示，「大平霧捷運系統」初步規劃是從捷運綠線大慶車站，沿途經文心南路、德芳南路，並沿旱溪往北，從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平再轉至北屯，將與綠線形成環狀路網。另外，以台中大車站出發，沿太平中山路經太平市區至坪林森林公園、勤益科技大學。