公共廣場建天幕 鄭文燦：1年增加170天使用率

中壢莊敬廣場3D彩繪暨藝術天幕啓用。（記者李容萍攝）

2017-03-27 16:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區緊鄰內壢火車站的「莊敬廣場3D彩繪暨藝術天幕」，今天舉辦啟用典禮，桃園市長鄭文燦廣邀多位區長到場觀摩，他要求各區要把天幕球場概念擴大，讓很多活動空間都可以藉此活化。

鄭文燦表示，莊敬廣場約4592平方公尺施作經費共1344萬元，由中壢區公所規畫執行，建置薄膜天幕及3D彩繪。相較其他天幕廣場，莊敬廣場的薄膜天幕有兩個特色，第一個特色是由在地瑪雅彩繪團隊所設計的3D彩繪廣場，融入中壢地區自然、人文、建築及景觀特色，並結合埤塘、客庄伙房、三合院等，讓更多來往民眾看見中壢地景之美；第二個特色為結合節能設計概念，設有導水天溝，有利雨水回收利用，更加環保節能。

鄭文燦說，廣場興建薄膜天幕可促進設施活化提升約60％（1年增加170天）的使用率，市府陸續進行包括公園、停車場、館舍、高架橋下空間等活化，未來各區公所設計天幕設施時，要讓每座天幕具有特色並以高標準設計功能符合市民需求。

包括桃園市議員魯明哲、黃傅淑香、葉明月、劉曾玉春、彭俊豪、王浩宇與中壢區長林香美、桃園區長張世威、龜山區長劉仁撓、平鎮區長何明光、八德區長陳玉明、龍潭區長鄧昱綵等人都出席啟用典禮。