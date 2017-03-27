台南捷運等重大建設 賴清德：財源沒問題

賴清德表示，台南捷運等重大建設經費，絕不會有問題。（記者蔡文居攝）

2017-03-27 16:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市捷運系統等重大建設獲行政院列入前瞻基礎建設計畫，市長賴清德今天表示，這些重要基礎建設將讓台南市脫胎換骨，而南市也得自籌配合款，不過，這幾年來市府落實財政紀律，還了過去百億元的債務，而他任內市地重劃也會有200多億元的進帳，加上公債法修正通過有500億元的舉債空間，因此未來南市有7、800億元的空間可以運用，所以經費絕不會有問題。

總統蔡英文昨天邀宴南部縣市首長，針對前瞻基礎建設計畫與縣市長們餐敘。賴清德表示，對於小英總統對南市重大建設的支持，他特別向小英總統表達感謝。

台南市獲核定計畫包括「沙崙綠能科學城」、「台南鐵路立體化延伸至善化地區計畫」、「台南市大眾捷運系統府城橫貫線（綠線）及中華環線（藍線）等兩項軌道建設新興計畫」與「水環境」建設等。

賴清德說，這些重大建設都需要市府自籌配合款，台南市有3大財源，包括這幾年來隨著公債法修正通過，以及堅持財政紀律，舉債空間已經從縣市合併前的舉債上限到現在已經擁有500多億元的舉債空間，也才有機會配合中央，進行這些台南關鍵發展的建設。

此外，過去6年，在他任內共進行15個區段徵收案，任期內將完成12案，未來市庫進帳將超過200億元。因此未來南市有7、800億元的空間可以運用，所以經費絕不會有問題。

至於執行部分，他表示，前瞻計畫分8年執行，市府推動的期程將配合中央的預算編列配合推動。未來後續接任的市長，甚至目前檯面上的市長參選人，市府都可以為他們進行簡報，讓計畫順利推動，台南市得以脫胎換骨。

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