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陳剛信閃辭民視 再批王明玉「沒職場倫理」

陳剛信昨天辭去民視所有職務。圖為去年6月民視員工慰留，陳剛信不捨落淚。（資料照，記者潘少棠攝）

2017-03-27  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕民視副董陳剛信昨辭去民視所有職務，昨天發聲明批評現任總經理王明玉「自認是民視創辦人」，今天接受媒體採訪再批評，王明玉「沒有職場倫理」。

陳剛信昨發聲明不滿表示，「民視的創辦人是蔡同榮先生！我非常驚訝聽聞他的女助理在他去世後，竟自認是民視創辦人之一」，今天接受《蘋果》採訪再激動表示，「這個地方我不要再待了！」

報導指出，陳剛信直說，去年退休後這幾個月「一直在忍」，現在乾脆辭職一了百了。他也怒批王明玉「沒有職場倫理」，沒有顧及大家過去感情，過去她是他部屬，不能現在當了總經理，就忘了他曾是長官，職場倫理要尊重。陳剛信也強調，創辦人是蔡同榮，很多股東都不認定王明玉是創辦人，他也不認定。

另外，外傳陳剛信可能擔任TVBS副董，對此他未否認，僅說多家媒體找他，現在唯一確定是會離開民視。

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