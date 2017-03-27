鍋貼役煎到退伍？ 管碧玲嘆：真的走火入魔了！

民進黨立委管碧玲。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-27 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕「四海遊龍」向內政部申請「產業訓儲替代役」，讓外界質疑役男將淪為低階勞工。對此，內政部長葉俊榮今天解釋，不是到各點去煎鍋貼，是這些服務業需要中階管理人才，讓替代役未來銜接後，成為重要管理幹部。不過民進黨立委管碧玲還是在臉書感嘆的表示，「真的走火入魔了！」。

對於葉俊榮解釋，替代役男去四海遊龍，不會站在第一線煎鍋貼、賣東西，而是因為服務業需要中階管理人才，讓替代役未來銜接後，幫產業培養忠心又專業的人才。但管碧玲今天在臉書發文，表示替代役搞到「四海遊龍」學習管理能力也算數，真的走火入魔了，總覺得保家衛國的價值觀，被玩弄了！

對於「鍋貼役」爭議，國、民兩黨立委今天也在內政委員會批評葉俊榮，國民黨立委黃昭順質疑，役政署公布的產訓替代役有四海遊龍，卻沒有五星級飯店，讓役男去八方雲集及四海遊龍煎水煎包，「這不是我們要的東西！」。日前「四海遊龍」在招募「產業訓儲替代役」的消息被公布後，就遭網友們虧說，難道這是傳說中的「鍋貼役」。