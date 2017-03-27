鍋貼役煎到退伍？ 管碧玲嘆：真的走火入魔了！
2017-03-27 15:34
民進黨立委管碧玲。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「四海遊龍」向內政部申請「產業訓儲替代役」，讓外界質疑役男將淪為低階勞工。對此，內政部長葉俊榮今天解釋，不是到各點去煎鍋貼，是這些服務業需要中階管理人才，讓替代役未來銜接後，成為重要管理幹部。不過民進黨立委管碧玲還是在臉書感嘆的表示，「真的走火入魔了！」。
對於葉俊榮解釋，替代役男去四海遊龍，不會站在第一線煎鍋貼、賣東西，而是因為服務業需要中階管理人才，讓替代役未來銜接後，幫產業培養忠心又專業的人才。但管碧玲今天在臉書發文，表示替代役搞到「四海遊龍」學習管理能力也算數，真的走火入魔了，總覺得保家衛國的價值觀，被玩弄了！
對於「鍋貼役」爭議，國、民兩黨立委今天也在內政委員會批評葉俊榮，國民黨立委黃昭順質疑，役政署公布的產訓替代役有四海遊龍，卻沒有五星級飯店，讓役男去八方雲集及四海遊龍煎水煎包，「這不是我們要的東西！」。日前「四海遊龍」在招募「產業訓儲替代役」的消息被公布後，就遭網友們虧說，難道這是傳說中的「鍋貼役」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 捐助財團法人？政府清查失控 2000億元
- 再不交代勞軍捐流向 葉俊榮：不排除解散婦聯會
- 中國50年承諾變調 江宜樺：港人憂一國兩制流失中
- 邱太三澄清 法務部絕不阻擋任何人追求幸福
- 榮民就養金調整權限 下放退輔會
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女嫌下手暗殺後 金正男對她說了3個字...
- 明代包拯孫墓出土 遺體完整、官服幾無破損
- 自由廣場》台幣狂升5.57%，誰賺？
- 好漫長10秒 主播被迫尷尬低頭看稿
- 幾米劇場音樂會 吹東西混血風
- 梅南橋樂活據點 營造梅林花廊
- 美俄州夜店槍案無關恐攻 兇手多人
- 幸福女女黑白配！《勁爆女子監獄》女星與編劇喜結連理
- 英國飯店房間嚇死人！ 詭異新娘在牆上看你
- MLB》郭泓志熱身賽登板2局無失分 解決美國隊第4棒
- 林昌勇被盜本壘主播太嗨 大聯盟也驚呆了（影音）
- 一樣是道歉紙條 「好心人」待遇大不同...
- 車手刺青超搞笑 「莫忘初衷」變「莫忘初忠」
- 醫病》洗牙可以齒白？ 奇美醫：不見得
- UVL》大專聯賽男女金「排」 台師大包辦
- NBA》籃網近4戰奪3勝 紐媒大讚林書豪
- 羅福全：台美日同盟 對抗中國
- 南區籃球場破損 運動傷害頻傳
- 柯文哲訪大馬 竟另有要公和媒體捉迷藏
- 印尼外配法力強 登108層劍梯
- 今年2601隻黑琵訪台 全球最多
- NBA》魏少大三元無用 哈登率火箭升空
- 三星兒童節禮物好環保 提袋陪伴孩童長大
- 台鐵列車撞到牛致列車延誤 3年前也曾發生過
- 你了解卑南鄉嗎？ 鄉公所推動鄉志編纂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Beijing pick Lam named next HK chief
- 特首出爐秋後算帳？「雨傘革命」9人遭預約起訴
- 沈政男醫師︰關起門一對一碰身體 多有鬼
- 傳摩蘇爾200平民死於空襲 尚無法證實
- 澳中裔教授訪中國 遭扣留禁離境
- 兼任教師納勞基法 教部4理由認不宜
- 〈有話職說〉三招，吸引別人的注意
- （影音）孔劉還沒來 Jolin先遇「佼劉」好想拔劍
- 台灣阿榮回來了 救援蘇晏霈
- 蔡黃汝新戲演技受肯定 楊一展兄弟情感動觀眾
- 中信銀東京分行喬遷 台日貴賓出席盛會
- 德國邦選舉初步估票 執政基民黨獲勝
- 蔗總有「賢內助」 督軍無障礙
- 自由車環台賽》最後衝刺摔一堆 陳建州第17
- （影音）杜汶澤爆氣飆國罵 Freddy奪麥說...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鍋貼役煎到退伍？ 管碧玲嘆：真的走火入魔了！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分