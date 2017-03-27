柯P自誇越來越會講話 被嗆「所以都不是真心話」

2017-03-27 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲展開東南亞考察之旅，他到達馬來西亞後，原訂和吉隆坡市長會晤的行程遭取消，柯P只得改和馬華公會副會長見面，結束後在和台灣媒體大談交流心得時，柯文哲稱讚自己越來越會講話，被記者冷箭反嗆「所以都不是真心話？」柯P聽到後「哈哈哈」大笑三聲。

據《壹新聞》報導，柯文哲向媒體提及，他在和馬華公會副會長的交談中，了解到公會裡有很多都是僑生來過台灣讀書，因此他會建議小英政府在南向政策中，可以對僑生多加關注。

柯P一連串講完後相當得意，自誇「我是不是越來越會講話了？」此時身旁有名女記者反詰「以都不是真心話？」讓現場充滿笑聲。