被邱太三點名 劉宏恩這麼說...
鑑定人劉宏恩副教授。（資料照，記者謝君臨攝）
〔即時新聞／綜合報導〕被戲稱為「妣考邱」的法務部長邱太三，今上午親上火線，解釋日前同婚釋憲辯論中的「考考妣妣」說，並表示鑑定人劉副教授，當時並未回答他的問題，只好就可能產生的衝擊，提供意見。對此，被點名的政大法律系教授劉宏恩於臉書發文3點說明回覆邱部長。
邱太三今早舉行記者會，嘗試說明外界對他在憲法法庭上，提出論點的各項質疑。邱太三表示，會在憲法法庭上提到有關「考考、妣妣」的民俗，是因應聲請人詢問修法是否會影響社會秩序，他僅就所見所聞提供意見給眾人參考，並無反對同婚。他也說，當時曾兩度詢問鑑定人劉宏恩，希望他能提供方向修法，以及修法對於婚姻自由、學術自由與宗教自由的衝擊，但劉都沒回答，所以才提出意見。對此，
劉宏恩於臉書撰文回應
1. 本人3/24於憲法法庭中回答邱部長提問時，已回答︰憲法中所稱之「社會秩序」絕不等同於傳統習俗，因此不能以維持傳統習俗（含邱部長所稱之宗教習俗）為由，去侵害人民受憲法保障的婚姻自由。
2. 邱部長於本人回答之後的發言中表示︰他不滿意本人的回答，並認為宗教自由學術自由也會受到同性婚姻自由的衝擊，本人應該再補充。然而，本人身為鑑定人，只能在既定程序中基於審判長指示而回答。當時審判長並未指示本人回答邱部長問題，而且後續的程序中也沒有任何本人可以再度發言的機會。所以，並不是邱部長於記者會所說的「很不幸，劉教授還是沒有再補充」，而是本人當天實在苦無機會再度補充。
3. 請邱部長及各界朋友稍待，本人一定會於司法院所訂4月5日的期限前提交「鑑定意見補充說明書」，並且將之公開，以供邱部長及各界查閱。
劉宏恩
2017.03.27
法務部長邱太三，今上午親上火線，解釋日前同婚釋憲辯論中的「考考妣妣」說。（記者楊國文攝）
被邱太三點名的劉宏恩教授，今於臉書撰文回應。（圖擷取自劉宏恩臉書）
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