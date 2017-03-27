冬季特奧勇奪佳績 小英讚：讓世界看見台灣！

2017-03-27 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕 總統蔡英文今天上午在總統府接見「2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會」我國代表團。對於這次選手成績共拿下16金11銀12銅，蔡英文肯定選手們不斷突破自我，在國際賽場上展現出運動家的精神，讓台灣引以為榮，小英也稱讚，選手們勇往直前，讓世界看見台灣了！

2017冬季世界特殊奧林匹克運動會25日在奧地利格拉茲（Graz）閉幕，台灣代表團共派出40名選手、16名教練參加雪鞋、競速滑冰、花式滑冰及地板曲棍球4項賽事。其中，最大贏家為競速滑冰隊囊括9金7銀7銅，其次是雪鞋隊拿下6金3銀4銅，而地板曲棍球隊奮戰8天終於拚得1面銀牌，花式滑冰隊獲1金1銅。

蔡英文說，她知道大家不僅把握每一次的集訓，平常在課業或工作壓力之下，也積極自主體能練習，各位透過自我要求，不斷的挑戰自我、突破自我，在國際賽場上更是努力奮戰，展現出運動家的精神，「你們每一位的表現都是有目共睹，台灣非常以大家為榮」。

蔡英文表示，勇敢嘗試、爭取勝利就是特奧精神，她要謝謝選手全力以赴，為自己、國家爭取最高的榮譽，也謝謝教練、家長、志工伙伴、體育署及智障體育運動協會給選手最大的支持。出國前，副總統陳建仁授旗鼓勵大家，勇往直前，讓世界看到台灣。現在她要告訴大家，「你們做到了！」。