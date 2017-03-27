超尷尬！彰縣長與市長意外同台 氣氛冰冷
〔記者湯世名／彰化報導〕超尷尬！被視為有望挑戰彰化縣長寶座的民進黨彰化市長邱建富，日前宣布「爭取縣長提名！」為民進黨彰化縣長選情投下震撼彈後，前天迎接大甲媽祖鑾轎時，與民進黨尋求連任的縣長魏明谷錯開引發外界「王不見王」聯想，今天在一場公開活動場合中，魏、邱2人卻意外同台，全程零互動，連眼神都沒交會，氣氛異常尷尬。
日前彰化市公所舉辦的動員月會「市政願景~危機處理」座談，市長邱建富與同仁分享如何處理危機的經驗，並以「如何處理中華路截角工程懸案」等具體實例，談如何將危機化為轉機，甚至營造出大利多的逆轉勝結局。此番話被外界解讀頗有「在縣長寶座戰爭中逆轉勝」的意涵。
前天大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎從台中市進入彰化市時，邱建富被安排先接駕，縣長魏明谷則被安排在後方100公尺處接駕，2人被刻意錯開，又引發外界「王不見王」聯想。
今天彰化縣政府在大竹國小舉辦戶外兒童遊戲場啟用典禮，縣長魏明谷與多位民代應邀出席剪綵，原本未受縣府邀請的彰化市長邱建富，卻接到大竹國小家長會的邀請而到場，意外促成魏、邱2人同台，但2人不僅分坐會場兩側，就連主持人在介紹邱建富時，眾多來賓熱烈鼓掌，魏明谷僅是低頭看著活動資料，剪綵後的大合照，魏、邱2人中間還站著教育處長鄧進權，2人從頭到尾零互動，連眼神都沒交會，氣氛超尷尬。
據了解，邱建富日前宣布「爭取縣長提名！」為民進黨彰化縣長選情投下震撼彈後，曾有民進黨某重量級人物致電邱「關切」，對此邱建富也坦承「確有此事」，但他宣布爭取民進黨縣長提名，是認為黨中央應「讓有實力的人」出來選，在勝選的大原則下推出人選。
邱建富強調，他在宣布爭取黨內彰化縣長提名後，全縣各地組織都已經「動」了起來，也有不少地方仕紳、民代表態支持，不過，目前他仍會以把市政做好擺在第一位，以市民福祉與市政建設為優先。
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彰化縣長魏明谷（左1）與彰化市長邱建富（右2）今天在一場公開活動中，全程零互動，氣氛尷尬。（記者湯世名攝）
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彰化縣長魏明谷（左2）與彰化市長邱建富（右）今天在一場公開活動中，全程零互動，氣氛尷尬。（記者湯世名攝）
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彰化縣長魏明谷（右1）與彰化市長邱建富（左3）今天在一場公開活動合影時，2人中間以縣府教育處長鄧進權（右2）隔開，氣氛尷尬。（記者湯世名攝）
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彰化縣長魏明谷（右2）與彰化市長邱建富（左2）今天在一場活動剪綵中，全程零互動，連眼神都沒交會，氣氛尷尬。（記者湯世名攝）
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彰化市長邱建富在「市政願景~危機處理」座談中大談逆轉勝，頗有弦外之音。（記者湯世名攝）
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彰化縣長魏明谷（見圖）連任之路，受同黨的彰化市長邱建富挑戰。（記者湯世名攝）
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