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4/7言論自由日 北市規劃2條「自由路」導覽

今年4月7日至9日將規劃「請願運動」「言論自由」2大主題導覽路線、共6場導覽活動，邀請民眾一同回顧先人過去艱辛追求民主自由的路程。（民政局提供）

2017-03-27  12:49

〔記者張凱翔／台北報導〕為紀念鄭南榕為追求言論自由的犧牲奉獻，行政院去年訂4月7日為「言論自由日」。今北市於言論自由日系列活動記者會宣布，今年4月7日至9日將規劃「請願運動」「言論自由」2大主題導覽路線、共6場導覽活動，邀請民眾一同回顧先人過去艱辛追求民主自由的路程。

前副總統呂秀蓮受邀出席活動記者會，她說，先人用血汗、生家性命和健康，在異族和專制統治之下為了民主和尊嚴犧牲奮鬥，但當初走過來時路點點滴滴已經被忘記了，而這些都是值得紀念的事情；此外，「希望不只是自由之路，接著下去應該要把大稻埕、萬華等區，好好更新」，她強調，大稻埕是北市代表，看到這一帶沒落，讓她感覺很悲哀。

民政局長藍世聰致詞時表示，4月7日不僅是紀念鄭南榕，而是每一位幫台灣這塊土地奉獻的人，希望台灣未來每一天都是自由日，「北市目前正在朝這方面努力，不要讓這段歷史被遺忘」。

「台北市不可以遺忘的自由之路」系列活動分兩條路線，大同區主題為「請願運動」，將走訪蔣渭水紀念公園、靜修女中、張亦泰布莊、黃信介及江鵬堅故居等地點；中正區「言論自由」，走訪人民報導、大明報、全民日報等多個因228事件被停刊的報社舊址。

民政局表示，「請願運動」主題導覽可以讓民眾了解從蔣渭水開始籌組「台灣文化協會」、到成立台灣第一個合法政黨「台灣民眾黨」的歷史，乃至國民政府遷台後，黃信介創辦「美麗島」等黨外雜誌爭取民主自由、江鵬堅參與美麗島大審辯護等台灣人爭取政治自由的過程。「言論自由」路線則聚焦於228事件，當時媒體不畏強權對當權者批判，許多媒體面臨停刊壓力仍不屈不撓，透過路線導覽重現當時媒體的風骨。

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標題：4/7言論自由日 北市規劃2條「自由路」導覽


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