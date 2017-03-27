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邱太三澄清 法務部絕不阻擋任何人追求幸福

2017-03-27  12:40

〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三日前在憲法法庭同婚釋憲案中，說出「祖先牌位是要寫考考、還是妣妣？」引起各界反彈聲浪。邱太三今日上午召開記者會表示，他是提出聲請人的意見，而不是以這樣的理由來反對同婚。

據《三立新聞》報導，邱太三在記者會上針對《聯合報》，該報今日的社論指摘他沒有以法務部長的高度來處理人權與宗教衝突，反而以祖宗稱謂來反對。邱太三對此澄清，所謂「考考妣妣」的說法，是按照聲請人擔心會影響到社會秩序的情況，由他反映給大法官了解。

邱太三強調，基本上法務部絕不會阻擋和反對任何人追尋幸福的權利，同志團體也包括在內。因此邱太三認為媒體應該要了解事實經過再來批評，也可以去司法院網站上看憲法法庭的逐字稿，避免「睜眼說瞎話」的狀況發生。

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  • 法務部部長邱太三今日澄清，所謂「考考妣妣」的說法，是按照聲請人擔心會影響到社會秩序的情況，由他反映給大法官了解。（資料照，記者王藝菘攝）

    法務部部長邱太三今日澄清，所謂「考考妣妣」的說法，是按照聲請人擔心會影響到社會秩序的情況，由他反映給大法官了解。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 同婚 同婚釋憲 同性婚姻 婚姻平權 憲法法庭 邱太三
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