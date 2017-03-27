爭取宜蘭縣長 宜市長江聰淵︰絕不缺席
2017-03-27 11:53
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕立委陳歐珀月初表態規劃參選宜蘭縣長，明年底的地方選舉競爭逐漸浮上檯面，在民進黨新潮流民調勝出，最早宣布爭取民進黨宜蘭縣長提名的宜蘭市長江聰淵，今天受訪時指出，做好市政是參選縣長最大的信心，絕對不會缺席，他更暗指陳歐珀應把立委任期做好做滿，如轉換中途跑道，非常可惜。
爭取宜蘭縣長，除陳歐珀及江聰淵，民進黨有意參選的還有冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和等人，輸了新潮流民調的縣議員黃適超，也未鬆口不參加初選，江聰淵在去年整合泛新系後，聲勢大漲，但陳歐珀基層實力雄厚，他在本月初表態後，坊間紛紛傳出，江聰淵態度轉趨低調，萌生退意，有意讓賢給陳歐珀。
「絕對不會缺席縣長初選!」江聰淵表示，市長任期與縣長任期一致，讓他能做好做滿（指市長），再銜接縣長一職，而立委與縣長選舉有2年之差，立院內的內政、國防及交通委員會，都是需要2、3屆的立委資歷，才有機會當到委員會的召委，宜蘭好不容易培養出優秀的立委，陳歐珀若轉換跑道選縣長，他覺得很可惜，但這是個人選擇，就交由選民去判斷。
談到自己的優勢，江聰淵說，做好市長是參選縣長最大信心，宜蘭市公所最近還有很多重大政策要盡快落實，包括舊縣議會委外招商案、救國團收回後的再利用等，預計可以在半年內一一落實，對鄉親做一個清楚的交代，這也是以後要進軍縣府最大的力量。
江聰淵表示，有很多前輩為宜蘭打好基礎，這都是他要遵循、學習的地方，宜蘭縣這個民主聖地，長期受到各界的肯定與誇獎，要接班就需要更加充實自己的內涵，加深對宜蘭的了解，所以現在還在謙卑的學習階段，最近向各界請益，對於參選也有全盤的建設與政策規劃，陸續會對宜蘭的鄉親說明。
對於江聰淵的看法，陳歐珀則將在稍晚回應。
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