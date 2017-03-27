被拒訪 呂秀蓮：泰國屈服中國 違背人權
2017-03-27 11:24
前副總統呂秀蓮出席北市「言論自由日」活動砲轟泰國太屈服中國、不是什麼了不起的國家，要蔡政府落實新南向口號，保障人民旅行自由。（記者張凱翔攝）
〔記者張凱翔／台北報導〕日前傳出前副總統呂秀蓮出訪泰國遭拒，已經是去年五月以來第2次被拒絕入境。呂秀蓮今於北市「言論自由日」活動記者會回應，「泰國也不是什麼了不起的國家」，屈服於中國、做出完全違背人權的事情，她正在「考慮要不要大動作對付他（泰國）」，呼籲蔡政府要做新南向政策，國人旅行自由這種根本的事情要先做好。
去年五月呂秀蓮原本要到泰國出席「伊斯坦堡高峰會」，但最後因需「暫緩核發簽證」導致趕不上行程無法出席，呂秀蓮稱泰國原本說下次有國際會議會歡迎她出席，不料這次又被拒絕而且未說明理由。外交部則表示，已為這件事情正式向泰國政府提出交涉，目前仍在持續積極進洽中，希望泰方基於促進台泰雙邊友好合作交流，同意呂前副總統應邀訪泰。
呂秀蓮今則表示，「對我來講泰國也不是什麼了不起的國家」，泰國就是因為太屈服中國了，所以做了一個完全違背人權的事情，目前正「考慮要不要大動作對付他」。另外，「世界很多國家都歡迎我去，我也不太在乎（被泰拒入境）」，但現在蔡政府在提倡新南向政策，當然要重視國家尊嚴和國人旅行的自由與安全，蔡政府很多口號應該要落實把基本的事情做好，如果國人的旅行自由不被保障的話政府應該更積極地採取行動。
呂秀蓮還說，「我退休以後可以說積極走遍很多國家、也受到相當禮遇」，但媒體都對負面的比較有興趣報導，在重要的國際場合做的精采演講可能都不理，現在有了一個小差錯大家忽然才重視，希望大家更重視他們在國際上努力的成果。
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