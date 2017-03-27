坑子口自救會 「民怨飛彈」攻擊星國國旗
新竹縣坑子口靶場權益自救會，今天上午到湖口營區前拉白布條抗議，並以兩顆民怨飛彈模型射擊新加坡國旗，表達對新光部隊不滿。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅偕同70多名鄉親，今早在湖口營區前拉布條，以兩顆「民怨飛彈」模型射擊新加坡國旗，表達對星光部隊不滿，一行人隨即前往台北新加坡駐台辦事處，表達抗議及訴求。
陸軍第六軍團政戰主任謝明德受訪表示，新豐鄉坑子口訓練場土地徵收案，在民國85年依法完成，相關土地所有權人也已具領補償金，依法不得重複申領及補償；對於鄭進宅鼓勵少收鄉民藉口陳抗，表示遺憾，並嚴厲譴責其不當行為。
鄭進宅等自救會成員先在542旅正門口前，拉白布條「爭取民眾權益」、「捍衛國家尊嚴」、「抗議新加坡政府」等，並以自製的砲彈模型象徵性的射擊新加坡國旗，表達對星光部隊的不滿。抗議過程平和，第六軍團法務組組長王為騰代表軍方出面收下自救會的抗議書，回應將依法處理。
鄭進宅表示，國防部當年處理坑子口靶場時，因火砲威脅阻礙該地區發展，徵收地價偏低，土地業主被迫到外地租屋，權益受損，但多次陳情卻不受重視，投訴無門；基於使用者付費的原則，新加坡在台代訓的星光部隊，也應對民眾權益受損一事，負起部分必要的責任。
鄭進宅並說，新加坡政府二度拒絶我中華民國派任駐新加坡的代表，及拒絶退除役官兵輔導委員會主委李翔宙入境，是對我中華民國的羞辱，該會請新加坡政府正式向我中華民國政府及全國人民致歉。同時，星光部隊自1957年起，無償占用坑子口地區私有土地，長期進行火砲射擊演訓，嚴重影響該地區發展，請新加坡政府提出賠償計畫，並彌補該地區業主的損失。
第六軍團表示，鄭進宅所言土地徵收價格不合理等，國防部相關單位已多次派員說明，所提訴求於法無據；另裝訓部自民國99年度起，核撥新豐鄉及竹北市睦鄰經費總計1億4000餘萬元，具體改善相關生活設施。
新竹縣坑子口靶場權益自救會，今天上午到湖口營區前拉白布條抗議，並以兩顆民怨飛彈模型射擊新加坡國旗，表達對新光部隊不滿。（記者廖雪茹攝）
第六軍團法務組組長王為騰（左）代表軍方出面，收下新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅（右）遞交的抗議書。（記者廖雪茹攝）
新竹縣坑子口靶場權益自救會，今天上午到湖口營區前拉白布條抗議，並以兩顆民怨飛彈模型射擊新加坡國旗，表達對新光部隊不滿。（記者廖雪茹攝）
新竹縣坑子口靶場權益自救會，今天上午到湖口營區前拉白布條抗議，並以兩顆民怨飛彈模型射擊新加坡國旗，表達對新光部隊不滿。（記者廖雪茹攝）
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