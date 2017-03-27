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柯文哲不會布袋戲 直說要找專業來演

2017-03-27  10:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲展開東南亞考察之旅，昨晚在馬來西亞吉隆坡展開「台北觀光之夜」，柯P在現場被拉去表演布袋戲，不過他認為自己對這不在行，直說要找專業的來。

據《三立新聞》報導，跟著柯文哲來到大馬的布袋戲團長陳建華表示，布袋戲厲害的地方就是講話，還一直邀請柯P來試一試。但柯文哲屢次推辭，並強調自己「不會就不要裝會。」

不過現場氣氛熱烈，柯文哲最後還是拿著一個戲偶在手上搖晃，以台語講出「有空沒空來台北玩。」講完後還小聲地說「ok，好！」似乎有些如釋重負。台北觀光之夜吸引許多穆斯林前來，他們很多都曾經去過台北，也相當喜歡台北。

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  • 台北市長柯文哲昨晚在馬來西亞吉隆坡的「台北觀光之夜」，表演了一下布袋戲。（資料照，記者姚介修攝）

    台北市長柯文哲昨晚在馬來西亞吉隆坡的「台北觀光之夜」，表演了一下布袋戲。（資料照，記者姚介修攝）

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