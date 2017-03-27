軍人年改訂「樓地板」 退輔會：研議中

2017-03-27 10:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕傳年改會建議軍公教人員退休後可領18%優惠款利息的月退金「樓地板」訂為3萬2160元，退輔會主委李翔宙今天表示，軍人部分還在與國防部研議中，退輔會將極力爭取相關原則與後續的版本合理。

李翔宙今天上午列席立法院外交及國防委員會，會前接受媒體受訪。對於3萬2160元是否滿足退伍軍人所需？李翔宙表示，這是非常複雜的問題，要考量年收入戶是否符中低收入戶標準。

李翔宙也說明，官階少校跟中校是退伍軍人中的大宗，他們所領取的退休俸多在4萬元到5萬元之間，如何取得合理的樓地板標準，退輔會除了考量目前情況之外，也會考量軍人職業特殊性，會再向年改會爭取合理的改革版本。

至於外傳說行政院將把調整榮民就養金的權限下放給退輔會，李翔宙指出，就養金的發放標準，退輔會每年都會檢討，每4年檢討報行政院核定，在制度上沒有做任何修正。