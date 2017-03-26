林鄭月娥當選香港特首 時力：離港人意志很遙遠
2017-03-26 22:16
〔記者楊淳卉／台北報導〕北京當局支持的香港前政務司司長林鄭月娥今天當選第五屆行政長官。對此，時代力量聲明表示，林鄭月娥在非普選的小圈子選舉制度下，以777票當選，無疑更加證明中國當局對真普選的打壓，就是遂行其控制香港人爭取自決，干預香港民主自治，壓制港人的政治權利。
時力表示，兩年前雨傘革命的訴求是「爭取真普選，平等提名、平等投票、平等參選」，這場在香港七百多萬人口中，只有1194人有投票權的最高行政首長選舉，距離香港人的意志還相當遙遠。
時力表示，相信北京此等舉動，不可能挫敗香港人民追求民主自決的堅定信念，與此同時，來自台灣人民的支持與民主深化的努力，將可鼓舞香港人民持續前進，「我們會一起努力，香港人民加油，香港民主加油。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 祈求不再被歧視！同志團體接駕 大甲媽鑾轎停駕了
- 醫病》愛看A片打手槍... 15歲少年GG了
- 東隆宮建王船屢被侵犯 文史專家列8禁忌
- 「小龍女」同房女友人 吳綺莉急撇女兒是同志
- 三上悠亞G奶真空上陣 辣曬「童貞必殺服」
- 劉喬安轉行當性感夜店DJ 臉書宣告將現身春吶
- 水庫水位持續降 蘭潭音樂噴泉4/5起暫停演出
- （影音）追思汪笨湖 彭文正：他的遺願由我們完成
- 刮刮樂中大獎有秘訣？ 投注站老闆大方透露
- MLB》睽違5年 郭泓志被叫上大聯盟支援
- 惡男當心靈導師 下課私處滴蠟油性侵女學員
- 《焦點評論》漫漫府城
- 邁阿密網賽 盧彥勳男單2輪止步
- 水林番薯節 焢土窯憶童趣
- 遭起底曾是百萬房仲 張姓屋主：不懂都更才落此下場
- 凸肚疑似有喜？ 許茹芸回應了
- 傳奇女星過世27年 生前寓所1億8千萬求售
- 高市十大掃墓、風景熱區 警交管防塞
- 〈生活大補帖〉候診禮讓 溫馨滿診間
- 串聯星光橋水返腳景點 地方催生汐止休息站
- （圖輯）金英光間接接吻女粉 打槍男女純友誼
- 美國隊長拍片感性落淚 期待有為人父的一天
- 蜜大腿的誘惑 醫師心癢 挨詐10萬
- 澆熱水衣服自己脫光光 藝妓毛巾讓人好害羞
- 小小瑜北海道玩瘋 下雪好煩因為一直跌倒
- 八三夭拒收禮物 阿電怒喊「情書寫信例外」
- 九九峰國家藝術村 歷時20年實現
- 路跑團練結合生態導覽 守護沙崙農場出新招…
- 車內藏瓦斯桶 男子尋短送醫
- 掃毒行動多為窮人被殺 杜特蒂道歉了！
- 日本男星下海了！ AV片商宣布大牌藝人確定出道
- 布克狂刷70分 太陽輸球好歡樂
- （影音） A咖渣男女友也不簡單！吳宗憲：她也交了兩三個
- 范范報復黑人 「陳孔劉」形象崩盤變這樣
- MLB》威爾史密斯開TJ 本季報銷
- 「大甲媽」23:55通過彰市民生地下道
- 慶祝兒童月 4.4兒童新樂園玩免錢
- 兩個蔡董伺候 王力宏飆火球
- 足球》朱恩樂、吳俊青雙箭頭 台灣男足4-4-2陣型抗土庫曼
- 老婦跌倒顏面挫傷 幸有暖警援助送醫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林鄭月娥當選香港特首 時力：離港人意志很遙遠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分