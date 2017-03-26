林鄭月娥當選香港特首 時力：離港人意志很遙遠

2017-03-26 22:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕北京當局支持的香港前政務司司長林鄭月娥今天當選第五屆行政長官。對此，時代力量聲明表示，林鄭月娥在非普選的小圈子選舉制度下，以777票當選，無疑更加證明中國當局對真普選的打壓，就是遂行其控制香港人爭取自決，干預香港民主自治，壓制港人的政治權利。

時力表示，兩年前雨傘革命的訴求是「爭取真普選，平等提名、平等投票、平等參選」，這場在香港七百多萬人口中，只有1194人有投票權的最高行政首長選舉，距離香港人的意志還相當遙遠。

時力表示，相信北京此等舉動，不可能挫敗香港人民追求民主自決的堅定信念，與此同時，來自台灣人民的支持與民主深化的努力，將可鼓舞香港人民持續前進，「我們會一起努力，香港人民加油，香港民主加油。」