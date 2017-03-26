呂秀蓮訪泰國又遭拒 外交部：已提出交涉

2017-03-26 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕前總統呂秀蓮今（26）日傳出再度被泰國拒訪，呼籲外交部要硬起來。外交部則表示，已就本案向泰國政府提出交涉。

綜合媒體報導，呂秀蓮去年5月原本要前往泰國參加「伊斯坦堡高峰會」，但泰外交部稱無法自行決定她的行程，要呈報高層，最後「暫緩核發簽證」無法成行。呂秀蓮今在出席資深媒體主持人汪笨湖的追思會時受訪透露，她訪泰又遭拒。

呂秀蓮說，泰國去年不讓她去，今年也說不方便。她說，泰國也講不出理由，「他們說『妳也知道嘛！北京！』，但是，如果凡事都用北京，泰國難道是北京的一部分嗎？」她不接受該理由，並希望泰方給出正當理由，還呼籲外交部要硬起來。

對此，外交部表示，外交部和駐泰國代表處已就本案正式向泰國政府提出交涉，目前仍積極進洽，盼泰方基於促進雙邊友好合作交流，同意呂秀蓮應邀訪泰。