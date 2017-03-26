郝龍斌：黨主席使命是找出接班梯隊 而非自已接班
〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨副主席郝龍斌今天到台中市舉辦政見座談會，爭取黨員支持他參選黨主席。郝龍斌表示，國民黨未來選舉將鼓勵年輕人出征，方式包括取消連署門檻、40歲以下參選人的民調加權。針對黨員建議重用另一位參選人韓國瑜，郝龍斌說，韓國瑜是戰將，一定讓他為國民黨打仗。
郝龍斌在國民黨副主席胡志強、台中市議員黃馨慧、李中、朱暖英等人陪同下，到西屯區潮洋里活動中心向黨員發表參選黨主席政見，現場也展開黨員連署。
郝龍斌表示，國民黨要浴火重生，應該給年輕人機會、平台，讓他們代表國民黨出征，未來包括縣市議員、立委、地方首長選舉，如果兩個候選人一樣優秀，當然讓年輕人出來。
至於如何給年輕人機會，郝龍斌說，政黨補助金可提撥一定金額專款專用，做為年輕人發揮的資金；另外，他若當選黨主席，將取消青年連署門檻，甚至是參選門檻；40歲以下參選人的民調也要加權，因為年輕人與現任者本來就不在同一個平台上。
郝龍斌指出，黨中央與地方都要積極找年輕人接班，議員連任3屆者，就鼓勵他參選立委，立委連任3屆者，則鼓勵他成為不分區立委或走其他管道，把位子空出來，做好世代交替，讓年輕人有效、快速地接班，黨主席的使命之一就是找出接班梯隊，而不是佔著位子，準備自己接班。
現場有黨員表示，國民黨過去在前黨主席馬英九領導下，太「溫良恭儉讓」，缺乏重砲手，而韓國瑜就是重砲手，中南部民眾很喜歡這種風格，國民黨應該重用他。郝龍斌回應說，韓國瑜是個有理念的戰將，一定會讓他為國民黨打仗、為國民黨辯護。
另外，國民黨員名冊是否外流最近引發爭議，胡志強說，從來沒有一場選舉是不知道選民在那裡，黨中央下個月才公布黨員名冊，在此之前，黨主席參選人只能各顯神通，有人就是有本事拿到名單，郝龍斌太老實、太正派，不做不合規定的事，直到第1波名單出來才寄信給黨員，之前還被黨員質疑怎麼都沒動作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 祈求不再被歧視！同志團體接駕 大甲媽鑾轎停駕了
- 醫病》愛看A片打手槍... 15歲少年GG了
- 嬉皮虎爸好屌 《大隊長》神奇滿座
- 阮劇團草草戲劇節 雨中圓滿落幕
- 中職》為富邦悍將開球 范瑋琪投了挖地瓜（影音）
- NBA》本季最絕望球隊 籃網得第一
- 傳統藝術保存者 市長授證3藝師
- SpeXial風田超正 巨型杯緣子超性感
- 兄弟宮廟200年情緣 中投首長接續
- MLB》睽違5年 郭泓志被叫上大聯盟支援
- 惡男當心靈導師 下課私處滴蠟油性侵女學員
- 日本男星下海了！ AV片商宣布大牌藝人確定出道
- 利菁、羅霈穎「紅鞋怨」 沈玉琳這樣說......
- 砲轟小鮮肉 昔日小生：你就是個爛演員
- 孟加拉東北部連環驚爆 至少4死逾40傷
- 小客車疑車速過快翻覆 19歲駕駛、乘客送醫
- 小宇斷糧12小時 憋出暌違5年新輯
- 外生瘋媽祖 跟著去遶境
- 邁阿密網賽 盧彥勳男單2輪止步
- 公托說故事初賽 新北656對親子拚了
- 足球》朱恩樂、吳俊青雙箭頭 台灣男足4-4-2陣型抗土庫曼
- 阿根廷驚見雙頭怪 鄉民解答竟是...
- 忍25年堵到酒井 林昶佐竟對女神說...
- 米可白揪心金援毛小孩 母嘆：也要記得做人
- 放火聲東擊西！ 摩納哥卡地亞珠寶店遭洗劫
- 不滿換月台搭車 火爆男嗆：「火車站會隨時引爆」
- 「大甲媽」23:55通過彰市民生地下道
- 素人從政夯？ WWE「大紅殺人機器」投入地方選舉
- 八三夭拒收禮物 阿電怒喊「情書寫信例外」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Jury advocate gives roses to judicial reform panel
- 中職增隊？將朝「同時增加兩隊」方向進行
- 替逾6千人媒合工作 李雅芬獲全國優秀青年表揚
- 另類噱頭！墾管處帶領民眾認識「迷幻蘑菇」
- 牽拖「冒險」帶衰改名 這次偷豬又被抓
- 南韓孕媽剖腹生產 嬰兒手指竟被截肢
- 米嚕咕的占星頻道：2017.3/26～4/1
- （圖輯）金英光間接接吻女粉 打槍男女純友誼
- 冰球變「冰的」 中國2選手禁賽
- 小小瑜北海道玩瘋 下雪好煩因為一直跌倒
- NBA》詹皇帶傷當眼鏡俠硬拚 騎士仍遭巫師擊敗
標題：郝龍斌：黨主席使命是找出接班梯隊 而非自已接班
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email