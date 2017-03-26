郝龍斌：黨主席使命是找出接班梯隊 而非自已接班

2017-03-26 18:49

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨副主席郝龍斌今天到台中市舉辦政見座談會，爭取黨員支持他參選黨主席。郝龍斌表示，國民黨未來選舉將鼓勵年輕人出征，方式包括取消連署門檻、40歲以下參選人的民調加權。針對黨員建議重用另一位參選人韓國瑜，郝龍斌說，韓國瑜是戰將，一定讓他為國民黨打仗。

郝龍斌在國民黨副主席胡志強、台中市議員黃馨慧、李中、朱暖英等人陪同下，到西屯區潮洋里活動中心向黨員發表參選黨主席政見，現場也展開黨員連署。

郝龍斌表示，國民黨要浴火重生，應該給年輕人機會、平台，讓他們代表國民黨出征，未來包括縣市議員、立委、地方首長選舉，如果兩個候選人一樣優秀，當然讓年輕人出來。

至於如何給年輕人機會，郝龍斌說，政黨補助金可提撥一定金額專款專用，做為年輕人發揮的資金；另外，他若當選黨主席，將取消青年連署門檻，甚至是參選門檻；40歲以下參選人的民調也要加權，因為年輕人與現任者本來就不在同一個平台上。

郝龍斌指出，黨中央與地方都要積極找年輕人接班，議員連任3屆者，就鼓勵他參選立委，立委連任3屆者，則鼓勵他成為不分區立委或走其他管道，把位子空出來，做好世代交替，讓年輕人有效、快速地接班，黨主席的使命之一就是找出接班梯隊，而不是佔著位子，準備自己接班。

現場有黨員表示，國民黨過去在前黨主席馬英九領導下，太「溫良恭儉讓」，缺乏重砲手，而韓國瑜就是重砲手，中南部民眾很喜歡這種風格，國民黨應該重用他。郝龍斌回應說，韓國瑜是個有理念的戰將，一定會讓他為國民黨打仗、為國民黨辯護。

另外，國民黨員名冊是否外流最近引發爭議，胡志強說，從來沒有一場選舉是不知道選民在那裡，黨中央下個月才公布黨員名冊，在此之前，黨主席參選人只能各顯神通，有人就是有本事拿到名單，郝龍斌太老實、太正派，不做不合規定的事，直到第1波名單出來才寄信給黨員，之前還被黨員質疑怎麼都沒動作。