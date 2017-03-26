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台版太陽的後裔傳男主角是他 軍方：純屬臆測

軍方今年要籌拍軍人形象劇，被外界形容為台版「太陽的後裔」，今天傳出男主角人選內定由陸軍儀隊的孟霆（圖右）出任。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-03-26  19:08

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方今年要籌拍軍人形象劇，被外界形容為台版「太陽的後裔」，今天還傳出安排國防部長馮世寬在劇中軋一角，男主角人選也傳出內定由陸軍儀隊的孟霆出任，不過，國防部今天說，外傳訊息純屬臆測，目前無此規劃。

軍方今年要以1280萬元的預算，籌拍提振軍人形象的戲劇，因為被冠以台版「太陽的後裔」標籤，因而引發社會各界的關注，除了傳出男主角可能由在陸軍儀隊服役的孟霆出任外，甚至傳出連國防部長馮世寬也要軋上一角的說法。

國防部今天指出，有關外傳國軍形象連續劇男主角由孟姓軍官擔綱，並且請馮部長在劇中軋一角的相關說法，內容純屬臆測，目前尚無此規劃。

孟霆在2015年的12月8日，曾由國防部安排在國防部記者會中亮相，他與國軍示範樂隊的女性上士黃霧錞，向媒體分享他（她）從軍來的心路歷程與甘苦點滴，男士官的帥氣英挺，女士官外形亮麗，瞬間成為媒體焦點。

孟霆當時還與另一位儀隊隊員現場表演操槍等各項雙人動作，獲得現場熱烈喝采。孟霆後來通過軍官考試，仍在陸軍儀隊服役。

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