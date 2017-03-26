傳連勝文選高市長 林俊憲賭雞排珍奶直言不可能

2017-03-26 21:15

〔記者王俊忠／台南報導〕對於傳出國民黨可能推連勝文參選高雄市長的說法，民進黨立委林俊憲今天在臉書PO文說，他認為這毫無可能性。

林俊憲表示，因為國民黨的特性就是爭權奪利，有哪個官二代可能願意犧牲自己？例如有台北市長當完的，卻柿子挑軟的吃、跑去以為是鐵藍的基隆選立委，換縣市選的原因只是為了增加勝率，結果最後機關算盡，反誤了卿卿性命。

他說，讓我們拭目以待，看看國民黨是否真的能讓官二代去打犧牲打，如果國民黨最後真的提名連勝文參選高雄市長，他就發150份雞排與150份珍奶給鄉民，為預測錯誤賠罪。