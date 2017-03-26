大啖肉骨茶媒體卻不斷提問 柯P：等我吃飽飯

柯文哲認為，肉骨茶吃起來很像台灣的藥燉排骨，但沒有苦味。（中央社）

2017-03-26 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天啟程東南亞考察之旅，一下飛機後就大啖肉骨茶湯，柯文哲認為，吃起來很像沒有苦味的藥燉排骨，但媒體卻在他吃飯時不斷提問，讓他直呼，「等我吃飽飯再煩惱。」

綜合報導指出，柯文哲今天到大馬吉隆坡，展開8天7夜的東南亞鐵人行程。他在下機後就前往當地知名餐廳展開在地美食交流，親自體驗當地傳統平民點心肉骨茶。柯文哲表示，肉骨茶很像台灣的藥燉排骨，但沒有中藥味與苦味，他更直言，「對我來講反正有東西吃就好了。」

在被問到當大馬朋友來台灣會推薦什麼食物時，柯文哲大推台灣蚵仔煎，更直言自己喜歡吃蚵仔煎、米粉和貢丸。柯文哲隨後就開始大吃美食，在面對媒體繼續的一連串提問，他只回應，「再說、再說，等我吃飽飯再煩惱。」