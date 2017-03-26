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農藥放寬藍綠再槓 王定宇批郝龍斌推諉

針對農藥放寬問題，郝龍斌批評民進黨做賊喊抓賊，王定宇回嗆郝龍斌是推卸責任。（資料照，記者記者林正堃攝）

2017-03-26  17:14

〔即時新聞／綜合報導〕針對農藥放寬，綠委王定宇日前在臉書貼文批評國民黨造謠，國民黨副主席郝龍斌昨天反嗆「這就是民進黨！做賊喊抓賊！」今天（26日）王定宇再回擊，稱郝龍斌「郝棒棒」，「不用為了選黨主席，推諉卸責至此！」

王定宇日前批評國民黨農藥放寬造謠，郝龍斌昨天在臉書反嗆他栽贓，「從2009年、2011年、到2017年，一路走來，農藥首長、農藥立委，都始終如一是民進黨！」

對此王定宇今天也在臉書回擊，他怒批郝龍斌有藍、綠、黃陣營都能為官的能耐，還有將中央行政決策的責任推給民代、地方首長的高超本事。

王定宇反問，郝龍斌說農藥放寬決策是綠營立委、縣長推動，「當年農藥放寬是不是農委會、衛生署的權責？」他質疑，馬政府中央部會的決策，是聽從當時立院少數的綠委、地方少數綠營縣長的嗎？

他表示，郝龍斌僅提綠營立委、縣長，不提藍營部會首長，這功夫真是「郝棒棒」，希望當過大官的郝龍斌，「不用為了選黨主席，推諉卸責至此！」

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  • 王定宇臉書回嗆郝龍斌。（圖擷自臉書）

    王定宇臉書回嗆郝龍斌。（圖擷自臉書）

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