做綠能科學城後盾 大武崙綠能園區促進會成立

大武崙綠能園區促進會成立，在政府的科學城計畫上，扮演協助與監督的角色。（記者吳俊鋒攝）

2017-03-26 16:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院在台南市的高鐵站附近打造綠能科學城，當地歸仁區大潭、武東、沙崙等3個里的企業家、居民與院校串連，今天成立「大武崙綠能園區促進會」，整合民間力量，要成為這項計畫最堅實的後盾；協助推動的立委王定宇也希望產、官、學界攜手，加速開發，未來願景可期。

王定宇表示，大武崙雖然位處偏遠，但綠能科學城卻是政府5大創新產業的火車頭，廠商投入後，將提供眾多職缺，可望留住地方的優秀人才，一起帶動區域繁榮，在開發過程時，促進會要做為官方與民間的溝通橋樑。

大武崙綠能園區促進會目前有78人參加，包含在地居民、廠商、學校等，今天正式成立，並舉行第1屆第1次的會員大會，由企業家黃順記擔任理事長。

黃順記強調，地方對於科學城計畫有很高的期待，不希望政府虎頭蛇尾，若需要配合的，一定全力支持，但開發時，也必須兼顧環保生態的平衡，創造雙贏，促進會將扮演協助與監督的角色。

黃順記說，大潭、武東、沙崙因為產業而結合的新地理名詞，頗具歷史意義，未來會持續凝聚民間力量，透過產、官、學界的合作，攜手推動科學城，但政府推動園區設立相關事務時，也將監督、追蹤計畫進度。