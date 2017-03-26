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林鄭月娥當選特首 林俊憲：預料台、港關係漸凍

2017-03-26  15:45

〔記者王俊忠／台南報導〕香港特區行政長官選舉，「北京屬意」的林鄭月娥確定當選香港首位女特首，民進黨立委林俊憲今天在臉書上說，可以預見的是林鄭月娥可能延續中共對台急凍的政策，台、港之間關係可能漸凍。

林俊憲表示，中國的「兩會」剛剛結束，會中明白宣示「強化九二共識與反台獨基調」，習近平為了維持自身核心地位，積極部署今年秋天召開的十九大，中國在十九大以前的執政重點會放在強化權力穩固及因應外部變局上，在中共召開十九大之前，中國可能持續緊縮對台作為。他請陸委會須及早做好準備，千萬不可過於樂觀。

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  • 對於親中的林鄭月娥當選香港特首，立委林俊憲在臉書預料台、港關係可能漸凍。（記者王俊忠擷取臉書）

    對於親中的林鄭月娥當選香港特首，立委林俊憲在臉書預料台、港關係可能漸凍。（記者王俊忠擷取臉書）

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