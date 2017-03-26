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去年為何不選總統？吳敦義：限縮黨主席空間

2017-03-26  15:29

〔記者聶瑋齡／新北報導〕宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今與民座談，會中黃復興黨部黨員問為什麼去年不出來選總統？吳敦義回「在那個時代我怎麼能選總統呢？不是限縮了主席（朱立倫）的空間嗎？」

吳敦義回應，我如果要選也要經過民調、協調，那時候黨主席已是朱立倫，地方選舉因太陽花學運大敗，馬英九辭黨魁後由吳代理，之後由朱立倫擔任黨主席，那時朱有責任與義務協調總統、副總統人選。吳敦義說，朱立倫曾好幾次到辦公室看他，而他跟朱說「立倫，你不必來試探我，我不可能競選」。

吳敦義表示，在馬王事件後，國民黨隱約分裂成兩種票源，一種是認同馬英九主流價值路線；另外是支持黨，可是不贊同馬英九路線，在那個時代我（吳）怎麼能選總統呢？不是限縮了黨主席的空間，以我（吳）在黨的經歷，「要選我一定只選總統」。在那個年代，我是馬總統的副手，不可能跟馬先生切割。那我怎麼能去爭取選總統的職務，所以我只能認真輔選，誰代表國民黨選總統、副總統就全力支持。

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  • 國民黨黨魁之爭競爭激烈，宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今赴板橋大庭新與民基層座談。（記者聶瑋齡攝）

    國民黨黨魁之爭競爭激烈，宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今赴板橋大庭新與民基層座談。（記者聶瑋齡攝）

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