去年為何不選總統？吳敦義：限縮黨主席空間

2017-03-26 15:29

〔記者聶瑋齡／新北報導〕宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今與民座談，會中黃復興黨部黨員問為什麼去年不出來選總統？吳敦義回「在那個時代我怎麼能選總統呢？不是限縮了主席（朱立倫）的空間嗎？」

吳敦義回應，我如果要選也要經過民調、協調，那時候黨主席已是朱立倫，地方選舉因太陽花學運大敗，馬英九辭黨魁後由吳代理，之後由朱立倫擔任黨主席，那時朱有責任與義務協調總統、副總統人選。吳敦義說，朱立倫曾好幾次到辦公室看他，而他跟朱說「立倫，你不必來試探我，我不可能競選」。

吳敦義表示，在馬王事件後，國民黨隱約分裂成兩種票源，一種是認同馬英九主流價值路線；另外是支持黨，可是不贊同馬英九路線，在那個時代我（吳）怎麼能選總統呢？不是限縮了黨主席的空間，以我（吳）在黨的經歷，「要選我一定只選總統」。在那個年代，我是馬總統的副手，不可能跟馬先生切割。那我怎麼能去爭取選總統的職務，所以我只能認真輔選，誰代表國民黨選總統、副總統就全力支持。