向蔡總統喊話 吳敦義：盼回到一中各表

2017-03-26 14:30

〔記者聶瑋齡／新北報導〕國民黨黨黨魁之爭競爭激烈，宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今赴板橋健華新城、大庭新村與基層座談，鞏固黃復興票源，吳敦義在會中向蔡總統喊話回到九二共識、一中各表。

吳敦義在座談談到兩岸關係表示，兩岸真的動刀兵、冷戰或冷衝突都不好，他向蔡總統喊話，「妳如果有別的智慧，能過繞過九二共識 一中各表，打破兩岸的僵局，我們給你鼓掌，如果沒有，妳就回復到1992年雙方都接受的一中各表」。

吳敦義並提出恢復知識青年黨部，防止民進黨進入校園，吳敦義舉最近有立委要被罷免，說是主導太陽花的立委，過去授課跟女學生交往，痛批師道不尊。並批民進黨現已失去民心，一例一休與同婚議題推動的太匆促，沒有在拚經濟只在乎意識型態的鬥爭。