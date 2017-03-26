謝金河批遺贈稅率亂加碼 時力有話說
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量近日在財委會上指出，將遺贈稅率從現行的10%提高至30%，財信傳媒董事長謝金河怒嗆，「時代力量別再害台灣了！」。對此時力立委徐永明今撰文回應，「政策責任都歸給時力五席，為了世代公平被駡民粹，祇能謝謝指教」。
謝金河昨於臉書發文表示，台灣走向民主政治，雖讓有能力者透過選舉，可以參與政治，但「民粹政治」也會帶來後遺症，直指時力最近要求提高遺贈稅率的行徑，可說是「小政黨為了生存，通常都在政策上加碼，而且，愈走愈偏，最後成為國家退步的力量」。
針對謝金河的指控，徐永明今也在臉書粉專撰文回應。徐永明於文中提到，立院財委會日前審查遺贈稅法修正草案，將遺產稅及贈與稅，自現行單一稅率向上調整，但因政院版、時力版在稅率、課徵級距與贈與稅免稅額調整與否，無法獲得共識，裁定送交院會黨團協商處理。他表示，謝金河對於「一個還在審議中的法案」，罕見大批「時代力量別再害台灣了」，讓他不禁感嘆，「施政責任都歸給五席的時力，被講民粹，也祇能謝謝指教」。
徐永明指出，遺贈稅自2009年從最高稅率50%，降至單一稅率10%後，被許多學者批評，「這次時代力量主張修法上調為『10%、20%、30%』，就是希望重新落實遺贈稅作為社會公平正義最後一道守護關卡的功能」。他也說，這時在野黨的職責，就是提出多元政策選項，「除非民眾支持，導致執政黨轉向，否則國會多數在執政黨手上，在野黨政策大多時候是異議的表達，勞基法乃至考監存廢，多數黨的意志才是關鍵」。
徐永明也在文末挑明，基於上述言論，若像謝董事長一樣，將目前的政策責任，都算在五人小黨身上，「那不是真不懂政治運作生態，太過於樸素；不然就是時代力量的版本，才真正是一個『改革版本』，修法內容會讓大老闆們『真的有感』」，但無論如何，仍要感謝謝謝董事長的指教。
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