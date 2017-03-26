蔡正元再嗆馬英九 馬辦：洪秀柱管不住部屬？
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨政策會執行長蔡正元今在臉書上再度批評前總統馬英九，蔡正元表示，馬八年執政，卻拿華視、公視毫無辦法，內無能臣、外無戰將，只剩立場不明的金家軍，現在綠營執政，說華視、公視是「台獨台」，「你馬金又能怎麼樣？」
對於蔡正元的發文，馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，儘管馬前總統本人已多次聲明「黨內互打」的歪風應該停止，國民黨應該全力監督民進黨施政，然而，至今黨中央仍不放過馬前總統，任由重要黨職幹部持續在外放話攻擊傷害黨內同志，實在令人遺憾。
蔡正元今在臉書發文說，民視董事長郭倍宏説「台獨」有民視、華視、公視，而華視和公視是納稅人支撐的公有電視台，納稅人不只是台獨份子，台獨反而是納稅較少的人，換言之，是「納稅人飼台獨咬布袋」。
蔡正元話鋒一轉，批馬英九八年執政，拿華視丶公視毫無辦法，內無能臣、外無戰將，只剩立場不明的「金家軍」，對台獨不沾鍋又不敢踫，現在看綠營執政，吃肉不吐骨頭，公開宣稱說華視、公視是台獨台，「你馬金又能怎麼樣？」
徐巧芯呼籲，請黨主席洪秀柱不要再刻意縱容幹部攻擊黨內同志。即便蔡正元聲稱自己是不支薪的志工，然而他能擔任政策會執行長一職，乃是黨主席任命。若連自己的黨務主管都管不動，那麼何以領導整個國民黨？明知「黨內互打」的始作俑者就在國民黨內，為何黨主席遲遲不處理？究竟是刻意放任，或是管不住部屬？洪應該給個明確的交代。
徐巧芯表示，蔡正元已多次對馬前總統進行人身攻擊，至今仍不知自我反省，擔任黨職前後期間，涉及買賣黨產中影公司及淘空弊案，被判刑定讞，傷害黨的形象至鉅。此次的胡亂批評更是不可理喻，如果蔡正元認為華視、公視等公營媒體立場偏頗，為何不去批評政府及執政黨，而是把炮火對準黨內同志？這些有意傷害國民黨的諸多舉動，不得不讓人懷疑蔡執行長的動機何在？如不是為了黨主席選舉，難道是刻意替綠營製造藍營內亂？綠營人士可能已經開始把蔡正元視為自家人了。
徐巧芯說，蔡正元日前曾公開表示，黨主席選舉後就離開黨中央職位，但他在這段期間不斷挑動黨內對立，製造分裂，實在讓關心國民黨未來發展的人憂心。或許蔡執行長將來拍拍衣䄂，瀟灑離去，但其所造成黨內的傷害，恐怕難以彌補。徐巧芯呼籲洪主席要以黨的未來為重，不可再讓國民黨一直流血不止。
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標題：蔡正元再嗆馬英九 馬辦：洪秀柱管不住部屬？
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