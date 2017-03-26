「性侵、師生戀」 吳敦義嗆太陽花學運成員
2017-03-26 13:13
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義，今日上午出席新北市板橋區健華新城住戶座談，吳敦義在演講中砲火對準太陽花學運成員，直嗆裡面有人犯下性侵，還有人當老師時談師生戀，「這怎麼能選？」
據《蘋果日報》報導，吳敦義表示，太陽花學運後有個帶頭的想選立委，卻爆出他高中時竟性侵別人。吳敦義還說，最近有個人要被罷免，過去在大學授課時和女學生有沒有怎樣，「他好像說只記得五個而已，忘了確切數字」，痛批做老師的師貌不尊，當學生的則性侵女生。
吳敦義在座談上指出，如果他當選黨主席，就會恢復「知識青年黨部」，阻止民進黨進入校園活動。
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