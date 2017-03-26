稱宋仲基「差他一點」 傳馮世寬演出國軍形象劇

2017-03-26 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬日前在立法院備詢時，因為正在籌備拍攝國軍形象連續劇，被立委問到《太陽的後裔》男主角宋仲基「有沒有比你年輕時候帥？」馮則回答「我看還是差一點。」爆表的自信度引發熱議，現在更傳出，馮世寬可能在國軍形象劇中軋上一角。

據《蘋果日報》報導，被外界稱為台版《太陽的後裔》連續劇，將在下個月開拍，劇組人員在看到馮世寬自誇比宋仲基率的新聞後，正考慮要讓馮世寬在劇中演出，有可能是擔任男主角的父執輩角色，也有可能直接飾演國防部長。

至於馮世寬是否會同意演出？國防部官員透露，現在角色尚未確定，所以還沒去詢問馮世寬的意見。