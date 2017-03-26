黃昆輝基金會教育民調 49％要求公共化幼兒園
前台聯黨主席黃昆輝成立「黃昆輝教授教育基金會」，首度發表重要教育議題民調，希望藉由調查教育問題、探索教育政策，好提供建言，並促進教育發展與進步。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕前台聯黨主席黃昆輝去年成立「黃昆輝教授教育基金會」，鎖定教育議題進行探討，今天公布首度民意調查，其中有24.2％的人認為技職不受重視、19.9％認為不重幼兒教育，黃昆輝呼籲教育是國之根本，若辦不好，將是社會進步中的障礙。
該民調共10題，鎖定各類重要教育議題，調查顯示除民眾認為技職、幼兒教育不被重視外，也有49％民眾要求公共化幼兒園、40.1％民眾盼「國教向下延伸1年」，更有48.9％民眾贊成青年教育與就業儲蓄帳戶等，呈現對幼教、技職的重視。
黃昆輝說，教育不見得要追求高學歷，而應追求更好的生活，但台灣普遍不重技職，曾有經營電梯業的企業家說，賣了3千多台電梯，卻缺乏技術維修人員，點出台灣高失業率卻高缺工率，就是技職產出沒有對應業界需求，3年前曾統計，25歲青年6成是學士以上，但企業僅15％到20％的職缺是白領及幹部，剩下的青年求職不符期待，待遇不好而「悶」，批這種教育政策簡直「誤人子弟」，呼籲，政府應進行國家整體的人力資源規劃，大專也要對應規劃，不能「亂招生」。
在其他議題上，民調也發現，52.7％人不接受申請入學比例越來越高，基金會分析與台灣人對升學的公平性渴求有關；有58.8％人盼國中小教師55歲退休；49.6％人支持投入經費讓頂尖大學追求世界排名；49.4％人認為明星高中應存在；亦有52.4％民眾認為十二年國教實施並不成功等。
而在教官退出校園議題上，有39.3％人同意；而日前曾有大學招生中國學生而簽承諾書，有51.2％民眾認定侵犯學術自由、50.4％人認為危害台灣國家主權，基金會呼籲教育部做出明確規範。
黃昆輝表示，成立基金會是盼以調查教育問、探索教育政策，好提供建言來促進教育發展，更把重要教育議題調查、重大教育政策專題研究視為核心，盼透過民間力量，除了探索、分析教育現況，也提供教育政策重要參考。
該民調從全國22縣市以電話訪問，鎖定年滿20歲民眾，從3月20日展開，共收集有效樣本1073人，信賴水準95％，抽樣誤差正負3％。
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標題：黃昆輝基金會教育民調 49％要求公共化幼兒園
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