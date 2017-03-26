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洪秀柱有修過戀愛學分？ 臉書自曝大學秘辛

2017-03-26  12:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱，昨日在臉書分享文化大學學生的創作曲〈那些年的校園生活〉，不僅感嘆自己彷彿回到了青春歲月，還自曝「誰說我沒修戀愛學分」，雖然相當引人好奇，但她接著又用「那是秘密」來堵上眾人的詢問。

洪秀柱在臉書粉絲頁上表示，從文化大學學弟妹的歌曲中，能感受到他們彼此間有濃厚的感情，這樣融洽的校園時光也讓她回想起自己的大學時代。不過洪秀柱笑稱，在她的那個年代沒有「仇人坡」、「情人坡」等等地名稱呼，可見那是個「無情的年代」。

這段回憶似乎也勾起柱柱姐的感情往事，至今單身的她難得透露「誰說我沒修戀愛學分」，之後也許是擔心會引來眾人詢問，還表明戀愛學分「是秘密」，讓底下留言的網友幾乎都沒提到此事。

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  • 至今單身的國民黨主席洪秀柱，昨日在臉殊難得談及感情往事。（資料照，記者羅沛德攝）

    至今單身的國民黨主席洪秀柱，昨日在臉殊難得談及感情往事。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 洪秀柱昨日在臉書自曝「誰說我沒修戀愛學分」，相當引人好奇。（圖擷自洪秀柱臉書）

    洪秀柱昨日在臉書自曝「誰說我沒修戀愛學分」，相當引人好奇。（圖擷自洪秀柱臉書）

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