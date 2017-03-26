吳敦義：找到有能力領頭羊就能重新執政
2017-03-26 11:09
建華新城現有516住戶主要為眷村戶，吳敦義到訪時先參觀社區，緊接與在場約五百位民眾一同座談，高齡97歲的夏老先生也到現場。（記者聶瑋齡攝）
〔記者聶瑋齡／新北報導〕宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今早赴板橋建華新城與基層座談。吳敦義在會中表示「只要選對人，走對方向，找到有能力的領頭羊，就能贏得重新執政的機會」。
吳敦義說，政府要廉能勤快、要讓國家繁榮經濟與減少貧富差距、世代之間與兩性之間要和諧、兩岸要和平發展，並說目前執政黨達要達到這個目標太遠了。話鋒一轉，吳敦義批目前黨產的查核踰越了行政、立法、司法的權力，各權力都集中在黨產會，並提到黨產委員會違反了法律的無罪推定的基本原則。
對於近期中正紀念堂爭議，吳敦義提到，連蔣公都要清算，他們是忘了歷史，針對政府推動的年金改革，吳敦義說一定要做，但不能太狠，應讓保家衛國為國家做事的人在退休後有好的生活。
吳敦義說，現民進黨執政，只要國民黨有利制衡、有效監督，「只要選對人、用對人、政策目標正確、活化組織」 就能從在野從新執政。
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