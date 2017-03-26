川習會對台灣有利？ 前AIT處長：我不知道...
2017-03-26 11:20
美國總統川普將於4月初與中國國家主席習近平會面，前AIT處長司徒文坦言，他不知道川習會是否對台灣有利。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將於4月初與中國國家主席習近平會面。美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文今天表示，他不瞭解川普政府對亞洲與兩岸局勢認識多少，且川普的政策反覆，川習會對台灣是否有利，司徒文坦言「我真的不知道」
綜合媒體報導，司徒文今天出席「美國川普新政府與臺灣戰略新佈局」研討會，會中他說到，川普的顧問有些比較傳統、有些比較革命性，但仍不確定他們是否了解中國、台灣和亞洲局勢，川普是否瞭解習近平？他直言「我有點害怕，不知道他是不是準備好了？」
司徒文還說，川普過去2次提到台灣，一次說美國工作機會流失到中國、韓國、台灣，一次在推特說，美國軍售給台灣數十億元，大多都提到貿易問題。司徒文還坦言，因為川普政策反覆，川習會是否能對台灣有利，他說「我真的不知道」。
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