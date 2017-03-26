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柯P出訪：做不好民調低 誰也救不了

台北市長柯文哲針對民進黨民進黨洪耀福指出，與柯文哲是君子之交淡如水的說法，柯P回答，希望大家把重點放在「君子之交」。（記者姚介修攝）

2017-03-26  08:47

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台北市長柯文哲今天上午搭機前往馬來西亞吉隆坡展開「城市外交、市政考察」之旅，他說，藉世大運在東南亞進行觀光促銷活動，針對日前民進黨秘書長洪耀福指出，他和柯P是「君子之交淡如水」的說法，柯P也說，大家要把重點放在「君子之交」。

  柯文哲進一步表示，他記得謝長廷曾經對他說過「你做的好民調高，民進黨拿你也沒有辦法，做不好民調低，也不能怪我們」，他自己也說，自己做的不好也沒有人可以救你。

  對於這次出訪，柯文哲表示，這次的行程是城市外交和市政考察，當然也會藉世大運幫台北促銷，他說，他們這次主要是到馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷及印度的德里推銷台北市。

   

他說，目前台北市的觀光有日、韓及穆斯林3大族群，由於日、韓不在這次出訪行程，所以選擇馬來西亞吉隆坡為首站，他也說除了推銷觀光外，也要和馬來西亞吉隆坡簽署「智慧城市交通合作備忘録」，希望藉此IC智慧產業的活動，除此，與印度的軟硬體結合也有很大的合作空間，再來就是印度有3億人口，但是來台灣觀光人口只有3萬，印度對台北市來說，雙方有發展潛力，也是一個重要的觀光市場。

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  • 柯P出訪人氣不如當年。（記者姚介修攝）

    柯P出訪人氣不如當年。（記者姚介修攝）

  • 柯P出訪人氣不如當年。（記者姚介修攝）

    柯P出訪人氣不如當年。（記者姚介修攝）

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相關關鍵字： 君子之交 柯文哲 洪耀福
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