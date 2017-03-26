遺贈稅率爭辯 謝金河怒槓黃國昌：亂加碼

2017-03-26 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕最近時代力量立委在立法院提出，要求遺贈稅率從現行的 10%提高至30%，引發諸多不同的觀點爭議，財信傳媒董事長謝金河直轟「時代力量別再害台灣了！」，指控時力立委「亂加碼」，「小政黨為了生存，通常都在政策上加碼，而且，愈走愈偏，最後成為國家退步的力量」。

謝金河在臉書上指出，「遺贈稅降至10%，滯留在外的錢真的回流了」，他「統計從2009到2015年的七年，遺贈稅扣10%，政府總共課到1964億元的稅，對照課50%的前面七年，總計課到1983億元，課50%跟課10%幾乎沒有差別」。

謝金河指出，「關鍵在富人的避稅，課50%的遺贈稅，有錢人卯足全力避稅，政府只課到心肌梗塞，掉飛機或是車禍死亡的遺產稅，課10%的稅，大家都去交稅。稅制改革純乎一心，最好不要超過一個人『體能極限』！」

他還嗆黃國昌，「可以主張遺贈稅調高到80%，試試看政府一年可以課到多少遺贈稅！」