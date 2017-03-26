香港新流行「內在台」 移民台灣5年爆增79％
2017-03-26 06:59
香港移居台灣 5年爆增 79％。圖為高雄市（資料照，記者林耀文攝）
〔即時新聞／綜合報導〕香港地區居民居留台灣人數越來越多，據報導，短短 5年內爆增 79％，且港、台地理位置接近，房價比香港便宜很多，讓港人將妻兒安置台灣，獨自在香港打拚賺錢的人數正在增加。
綜合媒體報導，政府統計，港澳在台居留人數2012年為8624人，到2016年增至1萬5449人，5年大幅成長79％；而移居台灣最快速時間點則落在2014年雨傘運動和2016年旺角衝突後，顯然香港法治問題引發港澳人士快步外移。
而港人來台之後的安置，也讓台灣房地產的購屋族中，形成一個小小的族群；《中國時報》報導，房地產人士從實務經驗中指出，港人來台購屋數超過居留人數，且有年年攀升的趨勢；近2、3年來購屋主力為40、50歲的五年級生；跟香港相比，台灣房價、生活費明顯較為便宜；而且空間舒適性及生活品質等，明顯高於香港，使得香港樂於在台灣購屋居住。
據報導，台灣旅居香港的民眾觀察，即使香港政府辣手打房，但是，還是止不住漲幅，只有6坪大的1房新屋，要價逾400萬港幣（約台幣1570萬），她的朋友中，就有人選擇在台灣桃園置產，並把太太安置在台灣，自己在香港上班與父母同住；而這個價格已經可以在桃園買到3房以上的高品質住宅。
以往台灣人熱衷移民美國，把妻兒安置在美國，被笑稱「內在美」，如今，香港人把妻兒安置在台灣，則被戲稱是「內在台」。
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