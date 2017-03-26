超廉價！月付5千 竟能開挖1.6公頃國有林地

國有林班地。（資料照）

2017-03-26 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕礦業法長期為人詬病，老舊礦場無需環評即可無限展延，民進黨立委主張修法，媒體報導，業者承租國有林班採礦，1點6公頃土地，只需年付6萬元，等於月付5000元就能開挖，環團批評「賤賣」台灣一座又一座的山。

《聯合報》報導，台灣礦區目前尚有237座，其中更有不少是位在國有林地，甚至珍貴的保安林。根據林務局資料，林務局目前出租129筆土地給礦業使用，總面積達655公頃，9成以上分布在宜花，其中更有15筆屬保安林，其中超過1/5位在具有水源涵養、土砂捍止、漁業保安功能的保安林，但租金極低。

報導指出，林務局表示，去年底已著手研議估算國有林地作為採礦的環境成本，並將納入租金，若經財政部同意，最快年底可上路。。