傳藍營將推連勝文選高雄市長 鄉民：犧牲打?
2017-03-25 21:56
〔即時新聞／綜合報導〕現在台灣許多政壇人物已開始為2018大選準備，最近更傳出，藍營期盼連勝文可以南征高雄，引發鄉民熱議。
最近有消息傳出，藍營2018選舉希望派青壯世代迎戰，立委蔣萬安被鼓勵直取台北市長，立委江啟臣則是被點名轉戰新北市長。而《中時》更報導，曾參選台北市長的連勝文也被期盼能南下參選，征服高雄。不過被點名的江啟臣和蔣萬安都沒有明確表態，而連勝文目前也還未有布局徵兆。
雖然這樣的消息還只是傳聞，不過批踢踢上許多鄉民對於連勝文可能參選高雄市長選舉討論熱烈，有鄉民表示「唯一支持勝文！」、「支持勝文選高雄市長...」、「台北人不識貨」；也有網友大虧連勝文和蔣萬安，「兩個都靠爸...KMT不意外。」、「不靠爸就選不上！」、「連勝文選高雄怎可能...根本叫他犧牲打」、「鐵票區都選不上了了還想來高雄」。
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